Reforma tributária: Valmir Assunção prevê tensão em ponto 'crucial'

O deputado federal Valmir Assunção (PT) ainda não jogou a toalha e acredita que é possível incluir a carne na cesta básica da reforma tributária. O parlamentar compareceu ao lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar e disse confiar na força da bancada governista.

"O presidente da Câmara (Arthur Lira-PP/AL) acredita que é possível votar na semana que vem, mas eu acredito que vai ser um debate tenso, duro, difícil, mas a bancada do governo, que é (sic) os partidos principalmente de esquerda, vai estar com a orientação do governo de como vai ser votado a cesta básica", diz Assunção. E acrescenta:

"Não é simples pra em uma semana a gente votar toda a reforma tributária e entregar isso para sociadede. Até porque tem alguns pontos que têm um debate muito grande, justamente sobre essa questão da carne, que eu sou daqueles que acham que tem que estar na cesta básica. Porque a população tem o direito de comer carne".

Valmir Assunção lembra que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, "já fez algo extraordinário votando reforma tributária depois de 35 anos. Acredito que pra poder fechar essa reforma tributária teremos condições suficientes para aprovar essa matéria".