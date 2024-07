Iphan vai reformar casarões históricos ocupados por vulneráveis

Marareth Menezes anuncia investimentos na recuperação e preservação do patrimônio histórico na Bahia - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

A Bahia irá receber R$ 50 milhões de investimentos no patrimônio cultural, para realização de obras e projetos. O anúncio foi feito pela ministra da Cultura, Margareth Menezes, durante agenda do presidente Lula em Salvador.

Salvador, Cachoeira, Itaparica, Maragogipe e Santo Amaro serão as cidades contempladas. Nesta última, Margareth confirmou a restauração do mercado municipal, onde acontece o único candomblé de rua do mundo, o "Bembé do Mercado".

"Um patrimônio histórico da cultura afro-brasileira e que para nós tem uma simbologia muito grande", destacou a ministra em sua fala. Margareth também anunciou o programa Canteiro Modelo e Preservação, que pretende recuperar imóveis tombados localizados em centros históricos e ocupados por famílias de baixa renda.

A ideia é evitar desabamentos e incêndios que com frequência destroem esse patrimônio, e tornar os habitantes responsáveis pela conservação. "Estamos nesse momento recuperando imóveis de pessoas de baixa renda na Gamboa", disse Margareth, arrancando aplausos dos presentes.