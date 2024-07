Na Bahia, Rui Costa exalta Lula e 2 de Julho

Presidente participa de ato com Rui Costa em Feira de Santana - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa (PT), exaltou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e sua relação com o povo baiano, nesta segunda-feira, 1, durante agenda em Feira de Santana.

Rui afirmou que a independência do Brasil aconteceu na Bahia, no 2 de julho, e disse que nenhum presidente na história do país realizou tantos feitos no estado como o petista.

“Amanhã participa da data 2 de Julho, que é a data oficialmente da Independência da Bahia. Baianos e a Bahia clamam pelo reconhecimento nacional desta data, porque o dia 7 de setembro houve um grito, não no cavalo branco, como os livros de história pintam, mas Portugal só saiu do Brasil aqui na Bahia, com a luta dos baianos expulsando os portugueses no dia 2 de julho, e de fato, a independência do Brasil se consolidou aqui”, começou Rui.

“O senhor sempre diz que em outra encarnação nasceu na Bahia, pelo amor e paixão que os baianos lhe tem. Assim que cheguei em Brasília, muita gente da imprensa e de outros estados perguntava como o senhor conseguiu botar na eleição passada quatro milhões de voto de frente aqui na Bahia. É porque os baianos gostam muito do presidente. E os que diziam que é por causa do Bolsa Família, quem diz isso não conhece a Bahia e os baianos. Absolutamente nada supera o trabalho e o amor de cuidar de gente. E não tem outro presidente na história do Brasil que tenha feito mais pela Bahia que o senhor fez”, completou.