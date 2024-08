Citroën lança carro turbo e automático mais barato do Brasil; detalhes

Visual do novo C3 You - Foto: Divulgação / Citröen

Velocidade, com aceleração de 0 a 100 km/h em 8,4 segundos; motor, com o Turbo 200 de 300 cavalos; e câmbio automático, o econômico e confortável CVT. Esses são alguns dos motivos que a Citröen apresenta para o cliente comprar o Novo C3 You. Mas o principal argumento é o preço: R$ 95.990.

O valor transforma a nova versão do hatch no automático equipado com motor turbo mais barato no Brasil. O modelo também está disponível para o público PCD (pessoas com deficiência) por R$ 83.990.

O consumo com etanol é de 7,8 km/l rodando na cidade e 8,8 km/l circulando em estrada. Com gasolina a média urbana é de 11 km/l e a rodoviária é de 12,8 km/l segundo dados do Inmetro.

O veículo pesa 1.115 kg e é equipado com porta-malas com capacidade de 315 quilos. As medidas ficam em 3,91 m de comprimento, 2,01 m de largura, 1,58 m de altura e 2,54 m de distância de entre-eixos.

Na parte esterna, o carro possui molduras do farol de neblina pintadas na exclusiva cor emerald blue, também presente nos adesivos da coluna C e nos apliques laterais. As rodas são de liga-leve aro 15. A pintura bitom é de série e pode ser associada com três cores: cinza artense, branco banquise e cinza grafito.

Traseira do veículo | Foto: Divulgação / Citröen

No interir os destaques são os bancos com forração premium e soleiras metalizadas.

A lista de itens de série inclui ar-condicionado, direção elétrica, central multimídia com tela de 10,25 polegadas com Android Auto e Apple Carplay sem fio com seis alto-falantes e comandos no volante, retrovisores, vidros e portas com travas elétricas, controle de estabilidade e tração com assistente de partida em rampa, porta-malas com abertura elétrica, câmera de ré, faróis de neblina e a chave canivete.

“O lançamento do Novo Citroën C3 You! reforça a acessibilidade, que é um dos pilares da marca, com ainda mais desempenho. Além disso, ele reúne, em um só conjunto, muita performance, eficiência, espaço interno e toda a versatilidade do único hatch com atitude SUV do mercado. Com o novo modelo, a Citroën mostra que segue sempre atenta às demandas de seus clientes e está preparada para entregar sempre o melhor produto em seu segmento”, afirma Felipe Daemon, Vice-Presidente da Citroën para a América do Sul.

Interior do carro | Foto: Divulgação / Citröen

Lista de itens de série - Novo Citroën C3 You! Turbo 200 AT

- Motor Turbo 200 de até 130 cv

- Câmbio automático CVT de sete marchas, com trocas sequenciais e três modos de condução

- Citroën Connect Touchscreen de 10,25” com Android Auto e Apple Carplay sem fio com comandos no volante

- Controle de tração e estabilidade com assistente de partida em rampa

- Três entradas USB

- Chave canivete

- Luzes de condução diurna (DRL) com leds

- Seis alto-falantes

- Ar-condicionado

- Direção elétrica

- Câmera de ré

- Monitoramento de pressão dos pneus

- Indicador de troca de marcha

- Banco do motorista com regulagem de altura

- Retrovisores elétricos

- Vidros dianteiros e traseiros elétricos com função one touch

- Rodas de 15” de liga leve escurecidas com pneus 195/65

- Travas elétricas com acionamento por telecomando da chave

- Alarme

- Bocal do combustível com destravamento elétrico

- Barras longitudinais no teto