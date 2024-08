Brasil supera em 100% meta para reciclagem de pneus

- Foto: Divulgação

4,7 milhões de toneladas de pneus foram recolhidos para a reciclagem entre 2011 e 2022, apontam dados do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). Com isso, a indústria nacional do setor superou em mais de 100% a meta de destinação ambientalmente correta.

Representado pela Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos (Anip), o setor investiu R$ 1,6 bilhão para realizar, desde 1999, o programa nacional de coleta e destinação de pneus inservíveis e criar em 2007 a Reciclanip, entidade voltada exclusivamente à logística reversa desses materiais.

“A iniciativa reforça a responsabilidade e o compromisso dos fabricantes que operam no País com as condições adequadas de gestão e destinação ambientalmente correta do resíduo pneumático”, diz Klaus Curt Müller, presidente da Anip.

Através destas iniciativas, o resíduo é coletado e destinado para empresas homologadas pelos órgãos públicos competentes, que transformam os pneus inservíveis em outros materiais para o reaproveitamento.

“Vários países já entraram em contato para saber como fazemos essa operação complexa em um país continental como o nosso. França e Alemanha quiseram conhecer mais o nosso sistema, pois temos uma performance muito boa, uma destinação qualificada e eficaz”, diz Curt Müller.

“Isso é um esforço que foi feito sempre com responsabilidade e preocupação com o meio ambiente. A indústria nacional pode afirmar que não deixou de assumir e cumprir sua meta nesse sentido. O trabalho de coleta e destinação de pneus inservíveis realizado pela entidade é comparável aos maiores programas de reciclagem desenvolvidos no País, em especial, ao de latas de alumínio e embalagens de defensivos agrícolas”, completa o executivo.

Por ter muita borracha, além de aço, o pneu inservível pode transformar-se em uma gama de novos produtos, tapetes automotivos, pisos industriais e para quadras poliesportivas, percintas, dutos de águas pluviais, solas de calçados, entre outros. Além disso, também pode ser reaproveitado, por exemplo, como combustível alternativo em fornos de cimenteiras ou até mesmo como asfalto-borracha.

“O pneu é um produto fabricado para garantir segurança ao consumidor. Consequentemente, é um material muito difícil de ser desfeito e que se mantém inalterado por muitos anos. Por isso é fundamental garantir os processos de coleta e destinação correta, não podemos nem imaginar pneus se degradando no meio ambiente. Nesse sentido, a Reciclanip é referência de atuação para que a logística reversa dos pneus seja realmente realizada”, diz Müller.

Onde descartar o pneu

Em Salvador, algumas das opções para entrega do pneu gasto são o Auto Shopping Itapoan ou as lojas onde foram efetivadas as compras. Segundo a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de pneus são obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa, mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos.

Produto feito com tecnologia alemã é fabricado na Bahia

A fábrica da Continental em Camaçari, na Bahia, começou a produzir o UltraContact. Desenvolvido com a mais avançada tecnologia alemã, este pneu foi projetado para enfrentar as desafiadoras condições das ruas e estradas nacionais. Os grandes diferenciais são a construção mais espessa e reforçada, prometendo maior proteção contra os danos do uso diário para atingir maior durabilidade para os consumidores.

“Temos o orgulho de apresentar um pneu de última geração e com ultra durabilidade, voltado para aplicação em carros de passeio e crossovers, destinado ao segmento de reposição. O UltraContact é capaz de calçar os principais modelos de veículos vendidos no Brasil. Ele também combina diversas tecnologias inovadoras exclusivas para entregar ao consumidor um pneu que harmoniza durabilidade, robustez, conforto e desempenho em diferentes condições de condução”, destaca Celso Pereira, gerente comercial de desenvolvimento de produto da Continental Pneus.

Um dos diferenciais são as “flange ribs”, uma borda adicional em sua lateral para proteger contra possíveis danos na parede lateral do pneu causados por impactos com o meio-fio, buracos e outros obstáculos.

‘Ingredientes premium’

Já a banda de rodagem foi projetada para proporcionar baixa abrasão e desgaste otimizado. Sulcos e ranhuras estrategicamente inseridas, aliados ao emprego de ingredientes premium de última geração, permitem que o novo pneu ofereça mais estabilidade de condução, aderência e excelente desempenho em frenagem, especialmente em piso molhado. Redutores de ruído (noise breakers) estão distribuídos por toda a circunferência para minimizar o som transmitido pelo pneu para o interior do veículo, contribuindo assim para uma direção ainda mais confortável.

“O UltraContact é um pneu de ultra quilometragem, ideal tanto para consumidores que priorizam durabilidade e economia em seus deslocamentos, afazeres diários e viagens, quanto para motoristas que valorizam conforto, segurança e uma condução suave em seus percursos cotidianos”, conclui Celso Pereira.

O UltraContact estará disponível inicialmente em 18 medidas e cobrirá dos aros 14 ao 19, com quatro medidas adicionais sendo incorporadas até o início do próximo ano de forma a equipar os principais modelos da frota nacional. Ele também pode ser aplicado em veículos elétricos e híbridos.