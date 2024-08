Old Car Festival reúne carros antigos em Lauro de Freitas

Volkswagen Fusca - Foto: Reprodução | @eversgarage

A sensação de viagem no tempo está garantida com o Old Car Festival, evento gratuito que vai trazer carros antigos ao Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas, no próximo sábado, 24.

Das 12h às 17h, no galpão de eventos do centro de compras, o público vai poder conferir de perto raridades como um Fusca e uma Kombi, ambos fabricados pela Volkswagen, em 1972; ou um Chevrolet Caravan e Pretty Dakar, os dois de 1978.

Além da elegância e nostalgia dos veículos antigos, o Old Car Festival vai ter também barracas de comida, artesanato e muita música com a apresentação das bandas A Feira e Terno de Nós.

Antes mesmo do encontro, entre os dias 15 e 23 de agosto, quem quiser vai poder ver alguns automóveis expostos nos pisos L1 e L2 do shopping.