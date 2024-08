CIMATEC abre inscrições para pós-graduação em engenharia aeronáutica

A especialização lato sensu em Engenharia Aeronáutica do SENAI CIMATEC tem carga horária de 360 horas - Foto: Divulgação/SENAI CIMATEC

Visando a demanda do mercado aeronáutico, o Centro Universitário SENAI CIMATEC lançou a abertura de inscrições do curso de pós-graduação em engenharia aeronáutica, voltado para engenheiros de todas as áreas de atuação que queiram migrar para o setor de aeronáutica.

O curso surgiu depois do anúncio do Parque Tecnológico Aeroespacial da Bahia, que está sendo instalado na base aérea de Salvador, além do Centro de Competência SENAI CIMATEC Aeroespacial.

A especialização lato sensu em Engenharia Aeronáutica do SENAI CIMATEC tem carga horária de 360 horas. O estudante matriculado no curso poderá acompanhar as aulas no formato presencial ou digital, por meio da transmissão simultânea.

O SENAI CIMATEC conta com instalações modernas, onde os alunos poderão aprender e experiências práticas alinhadas com as demandas da indústria aeronáutica. No site do cimatex é possível conferir as informações sobre o curso.