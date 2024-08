Quer ser atleta? Veja onde aprender e praticar esportes olímpicos em Salvador

Piscina Olímpica da Bahia - Foto: Lincoln Oriaj | Ag. A TARDE

Os Jogos Olímpicos de Paris se encerraram no último 11 de agosto e agora há a expectativa para o início dos Jogos Paralímpicos no próximo dia 28 de agosto. O A TARDE então elaborou uma lista com os principais equipamentos públicos de Salvador e região metropolitana que estão disponíveis para a prática de modalidades olímpicas para aqueles que têm como interesse disputar um esporte.

Estes espaços oferecem infraestrutura adequada para atletas amadores e profissionais, jovens e adultos. Davi, de 14 anos, é aluno de judô no Centro de Boxe e Artes Marciais, na Cidade Baixa, desde dezembro de 2023 por influência do irmão, que já é competidor.

“O judô é um esporte muito disciplinado, o sensei também cobra muito das nossas notas na escola. Se não fosse o judô eu ia estar em casa hoje, deitado no sofá, assistindo alguma coisa, mas graças ao judô eu estou treinando de segunda a quarta”, explicou Davi ao Portal A TARDE.

“Davi chegou aqui com sobrepeso e com o desempenho ele viu que a vida dele, assim como a saúde, poderia melhorar, e Davi está despontando a cada dia, não só no judô, como nos estudos. Eu sempre falo com meus alunos que o judô não é o fim, ele é um meio. Um meio coletivo, social, de respeito e harmonia”, contou Antônio Nabuco, professor do Davi no Centro de Boxe e Artes Marciais.

Professor Antônio Nabuco ao lado do aluno Davi | Foto: Lincoln Oriaj | Ag. A TARDE

Também aos 14 anos, Marcus Vinícius começou a praticar polo aquático na Piscina Olímpica da Bahia, localizada na Avenida Bonocô, há cerca de dois anos. Ele confessou que, no início, a ideia era praticar outro esporte, mas se identificou com a modalidade.

“Quando eu comecei a praticar eu peguei um apego no jogo. Quando a gente olha de fora não parece um jogo tão bom, mas quando joga, se sente muito bem. As professoras nos ajudam, nos ensinam bastante", falou.

Depois do polo aquático eu emagreci, ganhei mais fôlego e consegui prestar mais atenção nas aulas Marcus Vinícius - jovem atleta

Marcus Vinícius, aluno de polo aquático | Foto: Maurício Viana | Ascom Sudesb

Além do polo aquático, a Piscina Olímpica da Bahia abriga natação e nado artístico. A professora de nado é a ex-atleta da Seleção Brasileira, Maria Helena Reis, que representou o país em competições na década de 1980. A profissional comentou a falta de visibilidade para o esporte.

“O nado artístico é um esporte que tem pouca visibilidade e, além disso, a seleção brasileira não se classificou. Foi a primeira olimpíada que a equipe brasileira não participou, então teve pouca visibilidade. As pessoas chegam procurando a natação, mas a gente tem vagas que sobraram no nado artístico. Só que no nado artístico ainda existe um pouco de preconceito, apesar de que é um esporte praticado por homens também. Eu acho que a grande questão é esse desconhecimento do esporte”, revelou Maria Helena Reis ao A TARDE.

Maria Helena Reis, professora de nado artístico | Foto: Maurício Viana | Ascom Sudesb

A professora é motivo de orgulho para a dona Francinete Moura Torres, avó de Giovanna, aluna do nado artístico. Ela contou que, durante a pandemia, Maria Helena Reis seguiu dando aulas para que as crianças do projeto não ficassem sem treino.

“A Giovanna era atleta da escolinha, mas com a pandemia acabou. Quase tudo parou, mas o nado artístico não, graças ao empenho, dedicação e amor de Maria Helena, que se prontificou a vir de Lauro de Freitas dar aulas às crianças”, lembrou Francinete.

Esses equipamentos são exemplos de como Salvador e sua região metropolitana estão bem equipadas para receber atletas e entusiastas de diversas modalidades olímpicas, proporcionando espaços de qualidade para treinamento e desenvolvimento esportivo.



Francinete e neta Giovanna | Foto: Lincoln Oriaj | Ag. A TARDE

Confira os locais para a prática de modalidades olímpicas:

Piscina Olímpica da Bahia: Natação, Nado Artístico e Polo Aquático

Localizada na Avenida Mário Leal Ferreira (Bonocô), a Piscina Olímpica da Bahia é um espaço moderno, equipado com sistema de iluminação em LED, arquibancadas com capacidade para 368 pessoas, além de sanitários e vestiários com estrutura permanente.

Piscina Olímpica da Bahia | Foto: Lincoln Oriaj | Ag. A TARDE

Centro de Boxe e Artes Marciais Waldemar Santana: Boxe, Judô, Taekwondo e Ginástica Artística

Inaugurado em setembro de 2022, o Centro de Boxe e Artes Marciais Waldemar Santana homenageia um dos grandes nomes das artes marciais na Bahia e no Brasil: Waldemar Santana, o ‘Leopardo Negro’. Localizado no Largo de Roma, o centro é voltado para a prática de boxe, judô, taekwondo e ginástica artística, além de abrigar as principais federações de luta do estado.

Centro de Boxe e Artes Marciais Waldemar Santana | Foto: Lincoln Oriaj | Ag. A TARDE

Arena de Esportes da Bahia: Boxe, Judô e Taekwondo

Situada em Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador, a Arena de Esportes da Bahia é um equipamento de destaque. A arena é conhecida por sediar grandes eventos esportivos e oferece uma estrutura completa para a prática das modalidades.

Arena de Esportes da Bahia | Foto: Divulgação | Sudesb

Ginásio Poliesportivo de Cajazeiras: Vôlei, Basquete e Handebol

O Ginásio Poliesportivo de Cajazeiras, inaugurado em novembro de 2014, é uma das principais estruturas para esportes coletivos em Salvador. Com sua estrutura metálica em formato de arco, o ginásio é um espaço coberto que atende à prática de vôlei, basquete e handebol. Localizado em um dos bairros mais populosos da cidade, é um ponto de encontro para a comunidade esportiva local.

Ginásio Poliesportivo de Cajazeiras | Foto: Divulgação | Sudesb

Arena Aquática: Natação

A Arena Aquática, situada no bairro da Pituba, ocupa uma área de 15 mil m² e conta com uma piscina olímpica (50×25 metros), que foi utilizada nos Jogos Olímpicos Rio 2016. Além disso, o local possui uma piscina semi-olímpica.

Arena Aquática | Foto: Max Haack | Secom PMS

Pista Olímpica: Skate Park

A Pista Olímpica no bairro de Stella Mares é do tipo park e conta com um bowl – semelhante a uma piscina vazia em formato de tigela – com paredes que chegam a quatro metros de altura.

Pista Olímpica | Foto: Divulgação | PMS

Complexo Tenístico da Boca do Rio: Tênis

O Complexo Tenístico da Boca do Rio é um espaço completo para a prática de tênis, abrigando cinco quadras em uma área de 3,7 mil m². O local oferece infraestrutura adequada para treinos e competições.

Complexo Tenístico da Boca do Rio | Foto: Jefferson Peixoto | Secom PMS

Pista Tertuliano Torres (em reforma): BMX

A Pista Tertuliano Torres, localizada na Praia do Corsário, é dedicada à prática de BMX. No entanto, o equipamento está passando por reformas no momento.

Clube do Surfe (em construção)

Ainda em fase de construção, o Clube do Surfe está sendo erguido na orla de Pituaçu, nas proximidades da praia de Jaguaribe. O equipamento irá oferecer uma estrutura dedicada à modalidade.