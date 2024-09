Davi Brito se apavora em voo após pane: "Toda hora caindo"

Davi Brito enfrenta problema em voo - Foto: Reprodução | Record

O campeão do BBB 24, Davi Brito, viveu momentos de tensão durante um voo para São Paulo, na última segunda-feira, 26. Nas redes sociais, o baiano, que já passou por um perrengue em outra viagem em julho, ficou receoso após o piloto comunicar um problema técnico na aeronave.

Relembrando sobre os acidentes aéreos do último mês, Davi contou que toda vez que vai viajar acontece algo.

"Toda vez que venho para um avião tem uma parada. Agora, o avião teve uma falha. Sei lá o que foi, o piloto já informou aqui. Essa p*rra de avião toda hora caindo, agora essa falha nesse motor. Não dá certo, não. Vou pedir para descer, meu irmão", disse ele.

O ex-BBB ainda relatou que começou a gravar vídeos como forma de se prevenir, caso algo grave acontecesse.

"Estou nervoso aqui dentro do avião. Estou gravando antes de decolar, porque se der merda... esse negócio de avião toda hora caindo. A gente embarca no avião, o cara vem e fala que deu falha no sistema e quer botar o avião para subir, estou gravando, mesmo", comentou.

A situação foi normalizada após alguns minutos e ele conseguiu desembarcar em segurança para participar de um podcast.

Veja: