É namoro? Davi Brito decide falar de affair após beijão em lancha

Davi Brito falou de beijos em modelo - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Davi Brito abriu o jogo a respeito do affair que está vivendo com a influenciadora Aline Bianca. Os dois foram vistos aos beijos em lancha, no último final de semana. A modelo já chegou a contar que deseja engatar um namoro com o famoso.

Leia Mais:

>>> Vai para A Fazenda? Davi impressiona ao revelar próximo objetivo

>>> Blogueira flagrada com Davi revela o status de relacionamento deles

>>> Davi se revolta com flagra íntimo e dispara ofensas: "Vai se f****"

Em entrevista ao Link Podcast, Davi Brito garantiu que ele está apenas conhecendo a influenciadora e que ambos permanecem solteiros.

"É uma amiga, a gente tá se conhecendo, conversando. A gente é desimpedido, independente de qualquer coisa, se for com Aline ou com qualquer outra pessoa, eu sou solteiro", afirmou.

O campeão do Big Brother Brasil 24 ironizou as notícias em cima do beijo: "Tava lá no eu aniversário curtindo isso, e curti demais, foi um beijão, foi um beijão, acho que a galera que não tá beijando ficou com ciúmes".

"Tô aproveitando a minha fase, o meu momento, tô curtindo um pouco, tô me divertindo, eu sou jovem e tenho 22 anos, tenho que curtir mesmo, sair, brincar, curtir, paquerar. Eu acho que tudo é o tempo, a fase, o momento, aproveitando com responsabilidade", completou o ex-BBB.