Davi se revolta com flagra íntimo e dispara ofensas: "Vai se f****"

Davi se irritou com comentários sobre affair - Foto: Reprodução | Globo

Davi Brito voltou a se irritar nas redes sociais com publicações e comentários a respeito da sua vida íntima. O ex-BBB reagiu a uma postagem com a notícia sobre o flagra do beijo que ele deu em "morena misteriosa" na lancha.

A gravação foi feita durante a comemoração de aniversário do campeão do Big Brother Brasil 24, neste sábado, 24.

Um perfil do Instagram colocou na legenda: "Davi foi flagrado aos beijos com morena misteriosa durante comemoração do seu aniversário em uma lancha".

Nos comentários, Davi demonstrou grande irritação com as notícias sobre sua vida e disparou, mais de uma vez, que está sem nenhum compromisso. "Vá se fud*r. Eu sou solteiro", disparou o famoso, em uma das suas mensagens.