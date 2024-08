Famoso ator veterano da Globo deixa emissora após mais de 40 anos

O primeiro trabalho do ator na Globo foi em 1982, na novela Elas Por Elas - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Considerado um dos atores mais renomados da teledramaturgia brasileira, Cássio Gabus Mendes encerrou seu vínculo com a Rede Globo após 42 anos de emissora. O último dia do artista dentro do quadro de funcionários da empresa será 29 deste mês, quando completa 62 anos.

“Está tudo certo. A vida continua e coisas novas estão por vir", disse o ator à Folha de S. Paulo. "O meu contrato se encerra dia 29, dia do meu aniversário, e já está combinado que não será renovado", completou.

Seu primeiro trabalho na Globo foi em 1982, na novela Elas Por Elas, escrita por seu pai, Cassiano Gabus Mendes. Ao longo dos anos, o ator participou de mais de 20 produções, como Vale Tudo (1988), Tieta (1989) e Anos Rebeldes (1992).



Além de Gabus Mendes, outros atores como Carolina Dieckmann, Paulo Betti, Marieta Severo e Antonio Fagundes não renovaram seus contratos com a emissora. Atualmente, a Globo adota um modelo de trabalho que consiste na contratação por obra certa.