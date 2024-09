Saiba quem é a mulher que foi vista beijando Davi Brito em lancha

Aline Bianca é o novo affair de Davi Brito - Foto: Reprodução | Instagram @alinebiancca @davibritooficialll

O baiano Davi Brito começou o ciclo dos 22 anos com o pé direito. Depois que ficou milionário por ganhar o BBB, ele resolveu fazer um aniversário inesquecível, com direito a churrasco, bebidas e muita curtição em duas lanchas alugadas. O que Davi não esperava é que os celulares atentos da população flagrariam a troca de beijos entre ele e uma blogueira em alto mar.

Veja o beijo:

Inicialmente, a nova ficante de Davi Brito foi chamada de "morena misteriosa" pelos internautas, mas a identidade dela já foi revelada. A moça em questão se chama Aline Bianca e trabalha como influenciadora digital. Com pouco mais de 50 mil seguidores no Instagram, ela compartilha a rotina, faz vídeos de humor, mostra looks e detalhes sobre maternidade atípica com a galera.

Um fato curioso é que Aline Bianca faz aulas de tiro no mesmo clube em que Davi frequenta. Em uma postagem feita recentemente, ela mostrou os bastidores da prática e posou ao lado de armas, assim como o ex-motorista por aplicativo também fez.

Aline e Davi são do mesmo clube de tiro | Foto: Reprodução | Instagram

A nova ficante de Davi deixou escapar que estava na casa dele na noite de sexta-feira, 23, pois postou stories no 'esquenta' do aniversário dele. Aline Bianca também publicou vários vídeos ao lado da cunhada, Raquel Brito.