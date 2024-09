Davi Brito comemora aniversário aos beijos com novo affair; veja fotos

Davi Brito com novo affair - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Davi Brito, vencedor do BBB 24, completou 22 anos neste sábado, 24, e comemorou a data com uma festa em alto mar. O novo milionário contratou duas lanchas e reuniu amigos e familiares para curtir as praias da Bahia. A presença de uma mulher misteriosa chamou a atenção dos fãs.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, o filho de Elisângela Brito mostrou o que estava acontecendo durante a celebração. Davi optou por um churrasco com muitas bebidas alcoólicas, tudo isso ao som do pagodão do cantor O Kannalha. A morena de biquíni azul e branco não se afastou dele.

Vale lembrar que está circulando um vídeo na internet em que Davi aparece aos beijos com a mulher, que ainda não teve a identidade revelada, e está sendo apontada como o novo affair do campeão do Big Brother.

Durante o evento, apenas Raquel Brito e o companheiro dela estavam na mesma lancha de Davi. A mãe deles, a irmã mais nova e outros familiares ficaram na outra embarcação, que estava em um clima mais tranquilo.