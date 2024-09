Blogueira flagrada com Davi revela o status de relacionamento deles

Aline Bianca e Davi Brito foram visto aos beijos - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A blogueira Aline Bianca caiu na boca do povo após ser flagrada aos beijos com o campeão do BBB 24, Davi Brito, na tarde de sábado (24).

Ela, que é ex-mulher do jogador de futebol Marquinhos, trocou carícias com o cria de Cajazeiras em uma lancha, durante a festa de aniversário dele, e acabou despertando a curiosidade dos internautas para saber se a fila andou e os dois estão namorando.

Na manhã deste domingo (25), Aline Bianca resolveu se pronunciar para tirar as dúvidas da galera. Em um texto publicado no Instagram, a influencer revelou o real status de relacionamento dela e do novo milionário: "Eu e Davi somos solteiros e livres".



De acordo com o relato da blogueira, ela e Davi estão se conhecendo melhor e não há um relacionamento sério entre os dois. Ela aproveitou para elogiar o vencedor do Big Brother e a família Brito. "O aniversário foi maravilhoso, e a companhia dele, da irmã e dos demais foi muito agradável".

Por fim, Aline Bianca pediu que as pessoas não falassem sobre o antigo relacionamento dela para preservar o filho, que é um garotinho de apenas 3 anos de idade.