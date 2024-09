Sem dinheiro? Davi quebra silêncio sobre polêmica com carro de luxo

Davi Brito reagiu à polêmica - Foto: Divulgação

Davi Brito decidiu se manifestar a respeito da polêmica envolvendo a compra de um carro de luxo, em Salvador. O famoso garantiu, por meio da sua equipe, que fez a aquisião por impulso.

Em nota, a assessoria do ex-BBB explicou: "Inicialmente, a compra foi realizada por impulso, motivada por um desejo momentâneo. No entanto, após uma análise mais cuidadosa, Davi Brito optou por declinar da aquisição".

"É importante destacar que todo o processo foi conduzido com transparência e diálogo entre todas as partes envolvidas, culminando na decisão de não prosseguir com a compra", acrescentou o comunicador.

Quanto custa o carro comprado por Davi Brito?

O modelo que chegou a ser adquirido pelo famoso foi um Porsche 718 Boxster versão 2.0, avaliado em R$ 500 mil. Este seria o terceiro carro do famoso desde que ele deixou o BBB 24.

No dia da compra, Davi compartilhou nas redes sociais: "Não existem sonhos impossíveis para aqueles que realmente acreditam que o poder realizador reside no interior de cada ser humano. Sempre que alguém descobre esse poder, algo antes considerado impossível se torna realidade".

