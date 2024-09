Preta Gil ganha serenata do pai na manhã de sábado; veja vídeo

- Foto: Reprodução | Redes Sociais

Há pouco mais de uma semana, Preta Gil anunciou que recebeu um novo diagnóstico e a necessidade de retomar seu tratamento oncológico. De acordo com a cantora, o câncer retornou e se espalhou para quatro locais distintos: dois linfonodos, uma metástase no peritônio e uma lesão no ureter.

Neste sábado (31) de manhã, a cantora recebeu um gesto carinhoso de seu pai, Gilberto Gil, que foi flagrado tocando violão para ela.

"A música sempre foi um refúgio e, com ela, Gil continua fortalecendo a corrente de amor e força para Preta. O tempo é rei e a fé não costuma falhar!", disseram na legenda da publicação.