Simaria é abrigada por Simone após enfrentar problemas psicológicos

Cantora teria dormido duas semanas na casa da irmã - Foto: Reprodução

A cantora Simaria foi acolhida por sua irmã, Simone Mendes, após enfrentar uma série de problemas psicológicos recentes. A artista teria passado cerca de duas semanas no local.

A informação foi divulgada no programa Fofocalizando, do SBT, nesta sexta-feira, 30. As duas cantoras encerraram a dupla após desentendimentos, na época não expostos.

"Elas estão mais próximas do que nunca comparado ao que estava acontecendo. A Simone abriu a porta da casa dela para Simaria. A Simaria está passando por um momento muito difícil enfrentando problemas com a saúde mental e ela foi e buscou ajuda da irmã”, afirmou a jornalista Gabi Cabrini.

Apesar da especulação, a assessoria de Simaria negou que a cantora tenha passado duas semanas na casa de Simone. Segundo a equipe, a sertaneja teria ficado apenas duas noites no local.