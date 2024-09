É ouro! Carol Santiago conquista bicampeonato na natação

Carol com medalha de ouro - Foto: Silvio Ávila/CPB

Na final da natação dos Jogos Paralímpicos de Paris-2024, Carol Santiago garantiu a 10ª medalha de ouro para a Delegação Brasileira, sendo a sua 2ª na história da competição. Na categoria S13, para atletas com baixa visão, a nadadora completou os 50m livres em 26,75, superando os Estados Unidos, com a prata, e a Itália, com o bronze.

Com o grande feito, Carol se tornou a brasileira com a maior quantidade de medalhas de ouro em Paralimpíada. Em Tóquio-2020, a pernambucana ouviu o hino nacional três vezes, e em Paris já somou dois pódios como campeã. Ainda na edição, a nadadora compete em mais duas categorias, podendo aumentar o recorde.

Leia mais:

Dobradinha brasileira! Irmãs gêmeas garantem prata e bronze na natação

Atletas paralímpicos recebem premiação inferior a olímpicos; saiba

"Essa é a minha prova favorita e eu cheguei bem preparada, ainda bem porque eu estava muito nervosa de entrar aqui. Eu só queria fazer a minha melhor natação e eu acho que nadei muito bem, poucas vezes eu consegui nadar nesse nível. Eu estou muito feliz", disse a campeã ao Sportv após o resultado.