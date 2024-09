Dobradinha brasileira! Irmãs gêmeas garantem prata e bronze na natação

Debora e Beatriz garante medalha ao Brasil - Foto: Divulgação/ redes sociais

Na final da natação dos Jogos Paralímpicos de Paris-2024, o Brasil conquistou a dobradinha ao garantir as medalhas de prata e bronze com as irmãs gêmeas Débora e Beatriz Borges Carneiro. Na decisão do nado peito, categoria SB14, para atletas com deficiência intelectual, as brasileiras completaram os 100m com os tempos de 1:16.02 e 1:16.46.

Beatriz, que já havia conquistado o bronze no revezamento misto, volta a subir ao pódio, desta vez com uma companhia especial, a irmã gêmea. Débora, por sua vez, foi a segunda colocada, ficando atrás apenas da britânica Louise Fiddes, com o tempo de 1:15,47.