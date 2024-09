Revoltada, mãe de Davi ameaça Mani Rego após revelações da empresária

Mãe de Davi desabafou após revelação de Mani Rego - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A confusão envolvendo Davi Brito, Mani Rego e a mãe do campeão, Elisângela Brito, está longe de acabar. Dessa vez, a mãe do ex-BBB não gostou do desabafo da ex-nora, no Domingo Record, neste domingo, 1.

Leia Mais:

>>> Mani Rego revela ter perdido 12kg após término com Davi Brito

>>> Davi não deu para Mani Rego nenhum centavo do prêmio do BBB 24

>>> 'Feio ver essa cena', diz Davi ao relembrar polêmica com Paulo Ricardo

Sem papas na língua, a ex-sogra usou as redes sociais para mandar um recado pra lá de instigante. Ameaçando "contar a verdade" sobre o término do ex-casal, Elisângela não poupou as críticas. "Eu vou falar. Eu tenho boca, aguardem", escreveu ela.

A mãe do ex-motorista de aplicativo ainda deu aquela alfinetada na empresária. "Será que ela terá condições de ser exemplo pra fazer curso de empreendedorismo (emojis de riso) será Mani", debochou.

No programa, Mani Rego negou ter pressionado Davi com documentos após a saída do reality e jogou a real sobre o término do casamento.

Além disso, a empreendedora revelou que a decisão de terminar a relação partiu do campeão do BBB 24.

“Naquele momento foi muito duro ouvir aquilo, sabe? Querer desconstruir tudo que a gente viveu em tão pouco tempo, foi 24 horas após a saída do reality, foi muito duro ouvir aquelas palavras dele”, disse ela.