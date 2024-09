Mani Rego revela ter perdido 12kg após término com Davi Brito

Mani Reggo abre o jogo sobre o término com Davi Brito - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Mani Rego falou sobre o fim do relacionamento com Davi Brito, logo após ele vencer o BBB 24. Ela revelou que chegou a perder 12kg por conta do término.

“Foi muito duro ouvir tudo aquilo. Foi desconstruir tudo o que a gente viveu, 24 horas depois do fim do reality. Foi muito duro ouvir as palavras dele. Eu deixei de fazer parte dos planos dele. Até o penúltimo dia eu ainda conseguia olhar para ele e ver amor no olhar. Depois, não via mais nada”, disse em entrevista ao Domingo Espetacular.

Segundo Mani, Davi que decidiu dar um fim no namoro e uma das decisões do ex-BBB que mais a deixou magoada foi o fato dele não ter desmentido as histórias que circulavam na internet sobre ela, entre elas a de que ela teria fechado diversos contratos de patrocínios.

“Ele terminou a relação comigo. De muitas mentiras que falaram sobre o término, essa foi uma delas. Nunca existiu. Ele nunca desmentiu. Deixou as pessoas pensarem o que queriam sobre mim. Eu entrei em estado de choque, não acreditava no que estava acontecendo. Emagreci quase 12 kg com tudo isso. As pessoas esquecem de se perguntar como seria se fosse com elas, acham que é mais fácil criticar”, desabafou.

Mani ainda revelou que não teve acesso a “nenhum valor” do prêmio do campeão do BBB24. Ela também comentou que Davi não acompanhava o programa e só teve interesse após morar com ela.

“Ele não acompanhava o programa, começou a ter o interesse depois, quando foi morar na minha casa. A última imagem que eu tenho [antes de Davi ser confinado] é ele subindo a escada e falando: ‘Eu tô indo e eu volto pra gente ser feliz, só eu e você'”, afirmou.

Ao relembrar do namoro, Mani disse que era estável. “Três dias depois de a gente se conhecer, eu convidei ele para morar na minha casa. A gente ficou junto um ano e três meses. Era uma relação de parceria. Ele me ajudava e eu ajudava ele. Não era uma relação movida por bens financeiros. Era por amor. Ele me acolhia muito e eu me sentia muito amada quando estava perto dele.”