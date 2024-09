Ex-BBB Rodrigão tem estado de saúde revelado após retirada de tumor

Rodrigão continua internado em um hospital - Foto: Reprodução | Instagram

Adriana Sant'Anna utilizou suas redes sociais nesta segunda-feira, 2, para atualizar os seguidores sobre o estado de saúde de seu marido, o ex-BBB Rodrigão. A influenciadora, e também ex-BBB, informou que o esposo continua internado em um hospital em Orlando, nos Estados Unidos, onde se recupera de uma cirurgia realizada há três dias para a retirada de um tumor na glândula adrenal. Ela também aproveitou para agradecer as orações e o apoio que têm recebido.

Adriana comentou que ainda aguarda uma previsão de alta para Rodrigão. "Os dias têm passado rapidamente. A paz que excede o entendimento tem tomado conta das nossas vidas! Inexplicável o poder e a glória de Deus neste quarto! Estamos alegres e gratos em todo o tempo! Obrigada pelas orações em todo o tempo!", escreveu ela nos Stories de seu Instagram.

Rodrigão, que também participou da 11ª edição do Big Brother Brasil ao lado de Adriana, foi internado no dia 23 de agosto, após sofrer um sangramento na região do fígado e rim. Exames iniciais identificaram a presença de um tumor na glândula adrenal.

Após a internação, Rodrigão passou por um procedimento inicial de embolização para conter o sangramento, permanecendo no hospital até a cirurgia para a remoção do tumor, que foi encaminhado para biópsia. Ele já deixou a Unidade de Terapia Intensiva e está agora em um quarto particular, aguardando os resultados dos exames e a liberação médica.