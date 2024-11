Futuro de William Bonner na Globo após saída do JN é revelado

William Bonner deverá seguir na Globo mesmo fora da bancada do JN - Foto: Reprodução | Globo

O futuro de William Bonner já tem provocado especulações dentro da Globo. Nos últimos dias, rumores passaram a apontar que o apresentador deverá deixar a bancada do Jornal Nacional em 2026 e será substituído por outro famoso. Apesar disso, ele continuará no canal.

Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, o âncora é desejado para ficar ainda à frente de importantes decisões na emissora. Ele poderá, inclusive, assumir um cargo executivo no jornalismo da Globo, possivelmente o de chefe da área, ocupada atualmente por Ricardo Vilella.

Apesar dos rumores, William Bonner não deve deixar o Jornal Nacional imediatamente, somente depois das próximas eleições, em 2026. César Tralli é um dos nomes mais cotados, mas a Globo também tem pensado em investir na diversidade e cogita ainda Márcio Bonfim.

Além de Bonfim, há conversas para que Aline Midlej venha a substituir Renata Vasconcellos no futuro, reforçando a busca da emissora por maior representatividade. Com isso, o JN poderá ter pela primeira vez uma bancada fixa com jornalistas negros.