Felipe Andreoli deixa a Globo após 10 anos e motivo é revelado

Felipe Andreoli anunciou saída da Globo - Foto: Reprodução | Globo

Felipe Andreoli já acertou que não ficará mais na Globo após 10 anos de contrato. Ele deixará o canal no final deste mês e o motivo foi explicado.

Segundo a Folha de S. Paulo, o apresentador justificou a decisão por motivos pessoais e profissionais, tendo um maior controle sobre sua agenda. O interesse do famoso é passar mais tempo com seus filhos pequenos, frutos de seu casamento com Rafa Brites.

No entanto, há quem aponte que Felipe Andreoli está sendo sondado por veículos que estarão com transmissões do Brasileirão 2025: a Record e o YouTube.

O mercado das transmissões esportivas está aquecido com a aquisição e tem ocorrido uma grande "dança das cadeiras" nos primeiros veículos.

Felipe Andreoli entrou na Globo em 2014, após seis anos no CQC da Band. Inicialmente ele trabalhou no SporTV, mas depois fez parte do Encontro com Fátima Bernardes e assumiu o Esporte Espetacular em 2017. Desde 2019, Andreoli era o apresentador do Globo Esporte SP.