Globo rejeita Davi Brito e dá espaço para 3 ex-participantes do BBB 24

Davi Brito ficou de fora de evento da Globo - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A Globo recebeu três ex-participantes do BBB 24 para falar sobre a programação dos realities de 2025, no UP Front, nesta quarta-feira, 16, mas deixou de fora os finalistas da temporada, incluindo o campeão Davi Brito.

Mostrando que não deseja ter ligação direta com o baiano, o canal chamou apenas Beatriz Reis, Giovanna Pitel e Fernanda Bande para o evento que reuniu o mercado publicitário.

As três seguem com contrato com a emissora e, inclusive, fazem parte do casting comercial da empresa.

Desde julho, quando encerrou o contrato com o campeão do BBB, a Globo tem preferido deixar Davi de escanteio, após as polêmicas envolvendo o seu nome.



Matteus Amaral e Isabela Nogueira também ficaram fora do evento, que serviu para o canal confirmar o BBB 25, a nova temporada do Estrela da Casa e um novo produto gastronômico comandado por Ana Maria Braga.