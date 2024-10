Ex-participantes icônicos vão retornar para o BBB 25; entenda

Globo fará ação com ex-BBBs - Foto: Reprodução | Globo

O BBB 25 está sendo preparado à todo vapor pela Globo, que decidiu, inclusive, convocar ex-participantes icônicos da história do Big Brother Brasil.

Segundo informações do F5, a decisão foi tomada para que ex-BBBs possam relembrar cenas marcantes do programa. A ação especial será voltada para as redes sociais.

A dinâmica História de Ex-Brother colocará nomes que protagonizaram cenas lembradas durante o confinamentos. Os ex-BBBs assistem às cenas marcantes e contam sua visão do momento.

De acordo com a publicação, o projeto será patrocinado e isso, inclusive, poderá fazer com que os convidados possam receber dinheiro pela participação do programete.

Enquanto isso, para o BBB 25 a Globo continuará colocando pipocas, que são pessoas anônimas que se inscreveram no site, e os camarotes, que são os famosos convidados pela direção.