Mani Rego ficará com prêmios de Davi Brito no BBB? Advogado faz revelação

A polêmica em torno do término de Davi Brito e Mani Rego, que ocorreu em abril passado, tem demonstrado que está longe de chegar ao fim. Nesta segunda-feira, 14, a notícia de que a empresário entrou com pedido de reconhecimento de união estável com o baiano veio como uma bomba. Será que ela terá direito aos prêmios conquistados pelo campeão do BBB?

Ao Portal A TARDE, Leandro Mascarenhas, advogado de família, confirmou que, caso o juiz entenda que os dois tiveram uma união estável, Mani terá direito às premiações recebidas pelo ex-motorista por aplicativo.

"Como na união estável o regime de bens é o da comunhão parcial, a não ser que seja formalizada escolhendo outro regime, Mani possui sim direito ao prêmio final do BBB, assim como a sua quota parte dos carros e outras premiações recebidas por Davi durante o programa", ressaltou o advogado.

O especialista sinalizou, no entanto, que a empresária não deverá ter direito ao que foi conquistado por Davi Brito nos últimos meses, depois da grande final do BBB. Isso porque, nos dias seguintes ao último episódio do reality show, o famoso anunciou que não estava mais junto com Mani Rego.

"O entendimento do judiciário, garante a partilha do que foi adquirido até a separação de corpos, como dentro do reality ficou claro que eles estavam ainda juntos, com diversas demonstrações durante o BBB, o ponto final seria a declaração de Davi externalizando o término, quando já estava fora da casa do Big Brother", explicou Mascarenhas.

Davi falou da relação com Mani Rego durante o BBB

Nos três meses da sua participação no BBB, Davi fez questão de enaltecer a todo instante a relação que possuía com a empresária. Ele chegou a deixar claro, inclusive, que morava com Mani, mesmo diante de uma relação de pouco mais de 1 ano.

Ainda na final do Big Brother Brasil 24, Brito disse que casaria com a ex-comerciante. No entanto, a partir do dia seguinte, nas entrevistas, o baiano passou a falar que ainda estava conhecendo a mulher. Eles confirmaram o término em seguida.

Irmã de Mani confirma pedido

A empreendedora abriu um processo no Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) para buscar o reconhecimento e extinção de união estável com o baiano, podendo ter direito aos bens adquiridos por ele durante o reality show. A informação foi confirmada ao Portal A TARDE pela irmã e assessora de Mani, Fabiana Reggo.

Em nota, a defesa do baiano destacou que, “em relação à recente notícia veiculada sobre o pedido de reconhecimento de união estável envolvendo nosso cliente Davi Brito, informamos que não haverá qualquer manifestação pública sobre o tema”.

O texto falou ainda que “todas as tratativas e discussões ocorrerão exclusivamente na esfera judicial, sob segredo de justiça, competente para tratar de questões dessa natureza”. Por fim, a equipe completou: “Agradecemos a compreensão e solicitamos que o espaço de privacidade de nosso cliente seja respeitado”.