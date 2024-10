Davi se manifesta após Mani entrar na Justiça contra ele; entenda

Mani Reggo e Davi Brito viveram um relacionamento durante o período de 1 ano e 6 meses - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O campeão do BBB 24, Davi Britto, se manifestou após a sua ex-companheira, a influenciadora digital Mani Reggo, entrar na Justiça contra ele.

A empreendedora abriu um processo no Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) para buscar o reconhecimento e extinção de união estável com o baiano, podendo ter direito aos bens adquiridos por ele durante o reality show. A informação foi confirmada ao Portal A TARDE pela irmã e assessora de Mani, Fabiana Reggo.

Em nota, a defesa do baiano pontua que, “em relação à recente notícia veiculada sobre o pedido de reconhecimento de união estável envolvendo nosso cliente Davi Brito, informamos que não haverá qualquer manifestação pública sobre o tema”.

O texto diz ainda que “todas as tratativas e discussões ocorrerão exclusivamente na esfera judicial, sob segredo de justiça, competente para tratar de questões dessa natureza”. Por fim, a equipe completa: “Agradecemos a compreensão e solicitamos que o espaço de privacidade de nosso cliente seja respeitado”.

Relacionamento de Mani e Davi

Mani Reggo e Davi Brito viveram um relacionamento durante o período de 1 ano e 6 meses. Durante o confinamento do Big Brother Brasil, o baiano chegou a chamá-la diversas vezes de “esposa” e sempre citou que era comprometido.

No entanto, após o fim do reality show da Globo, Davi colocou um ponto final no romance com Mani. O término causou um grande alvoroço nas redes sociais na época.