Raquel Brito sobre saída de A Fazenda: “Chance de viver novamente”

A ex-peoa Raquel Brito lamentou nas redes sociais a saída da Fazenda 16, após passar mal durante uma prova. Ela foi diagnosticada com miocardite aguda, uma inflamação do tecido muscular do coração.

“Acabou… Meu coração está partido. Nunca imaginei que sairia assim. Esperava arrumar essa mala só em dezembro, mas Deus me deu a chance de viver novamente, é a melhor sensação. Por um momento pensei que não iria voltar mais”, comentou.

Após passar por atendimento médico, a manicure foi comunicada que precisaria deixar o jogo. Os outros participantes também foram informados por meio de um aviso no telão da casa.

O documento, assinado pelo dr. Leandro Santini Echenique, elucidou o caso. “A paciente Raquel Brito de Oliveira foi internada no dia 8 de outubro para investigação do quadro de dor torácica. A avaliação clínica e os exames de imagem evidenciaram diagnóstico de miocardite aguda”, diz o boletim.

O boletim médico ainda apontou que, após boa evolução clínica, a irmã de Davi Brito recebeu “alta com tratamento medicamentoso”.