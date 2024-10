Mani Reggo coloca Davi na justiça para reconhecimento de união estável

Mani Reggo e Davi Brito tiveram um fim de relacionamento polêmico - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A influenciadora digital Mani Reggo colocou o ex-companheiro, Davi Brito, na Justiça. A empreendedora abriu um processo no Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) para buscar o reconhecimento e extinção de união estável com o campeão do BBB 24, podendo ter direito aos bens adquiridos durante o reality show.

Leia também:

>> Batalha Culinária? Davi lança receita parecida com a da ex; confira

>> “Família de Davi Brito precisa de terapia", dispara Rosiane Pinheiro

>> Mani Rego revela ter perdido 12kg após término com Davi Brito

A informação foi confirmada ao Portal MASSA! por Fabiana Reggo, irmã e assessora de Mani, na manhã desta segunda-feira, 14.

Confira a matéria completa no Portal Massa!