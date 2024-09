Batalha Culinária? Davi lança receita parecida com a da ex; confira

Davi Brito e Mani Reggo - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Quem acompanhou o BBB 24 viu que Davi Brito gosta muito de cozinhar, e nesta quarta-feira, 11, o influenciador lançou mais um vídeo de culinária em seu perfil no Instagram, no quadro ‘Tempero do Davi’. Porém, uma das coisas que mais chamou a atenção dos seguidores foi a receita escolhida: X-calabreso, a mesma feita por sua ex-namorada Mani Reggo, em sua barraca.

“Copiou até a ex”, disse um internauta. “Pronto resenha da semana, Mani vai abrir uma ação contra Davi porque quer os direitos do hambúrguer X-calabreso, quem ta cantando essa pedra aí ? Perguntou um seguidor. “Ah que é isso mano? Copiou da ex”, disse outro.

Durante o confinamento, Davi, MC Bin e Lucas Henrique, se envolveram em uma briga, em um dado momento o baiano usa a expressão “calma, calabreso”, que acabou criando uma polêmica dentro da casa, pois os brothers acharam que o baiano estava sendo gordofóbico.

Mas, na verdade, era apenas uma expressão para pedir acalmar os ânimos, como explicou o dono do bordão, o humorista Toninho Tornado. “O calabreso é meu bordão. Gente, para, calma. Calabreso é um jeito carinhoso, é o meu bordão, Toninho Tornado”.

Aproveitando o ‘hype’ daquele momento, a empreendedora Mani Reggo, que na época era namorada de Davi, fez o lanche para vender em sua barraca. “Como tiveram muitos pedidos para preparar o X-Calabreso, vou fazer e colocar aqui na minha barraca para vender! Espero vocês aqui, viu”, disse na ocasião.

Além das comparações com a ex, parece que a receita agradou a web. “Parece delicioso”, comentou uma. “Fiquei com água na boca”, disse outra.

Veja as receitas: