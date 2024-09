Davi Brito anuncia novo projeto e promete ajuda à população baiana

Davi Brito falou sobre novo projeto social - Foto: Divulgação

Davi Brito surpreendeu seus seguidores, nesta segunda-feira, 9, com uma revelação envolvendo a criação de um projeto social com o intuito de minimizar a fome na Bahia.

De acordo com o campeão do BBB 24, o projeto deverá ter o nome de 'Prato na mesa do povo' e contará com a doação da população. Para o projeto seguir como desejado, cada pessoa doaria R$ 1 real.

Davi Brito falou que a soma ajudaria a arrecadar dinheiro para comprar cestas básicas. O famoso destacou que, em seguida, distribuiria para as famílias moradoras das periferias da capital baiana.

"O maior patrocinador desse projeto vai ser você: que com R$ 1 vai fazer essa diferença na mesa de uma família que precisa se alimentar. Vamos abençoar milhares de pessoas", comentou o ex-BBB.

Davi completou: "Vai ser em total transparência. A meta é doar cinco mil cestas básicas em cada bairro da periferia de Salvador. Vamos ajudar as pessoas que realmente precisam, que realmente passam fome e não têm o que comer dentro de casa. Eu já passei por isso, e sei que isso é difícil".