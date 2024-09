Irmã de Davi faz revelação surpreendente sobre questão jurídica

Raquel Brito fez post no Instagram - Foto: Reprodução | Instagram

A família de Davi segue causando na web. Dessa vez, a irmã do campeão do BBB 24, Raquel Brito, acabou virando chacota ao compartilhar uma descoberta inusitada sobre sua equipe jurídica.

A influenciadora contou que contratou uma empresa que disponibilizou 24 advogados para lidar com suas questões judiciais. A informação acabou a surpreendendo.

"Hoje eu descobri que… na verdade eu já sabia, mas eu pensava que era resenha com a minha cara, que eu tinha uma equipe jurídica com 24 advogados. Fui lá no escritório agilizar algumas coisas e, gente, imagine só um bocado de mentes pensando para resolver uma coisa!", contou.

A descoberta gerou reações inusitadas na internet, com muita gente apontando que o número de profissionais seria um exagero, porém, Raquel não se incomodou. "É uma sensação ótima saber que você tem uma pessoa para responder por tudo. Eu sou leiga em muita coisa, e ter 24 pessoas, caramba...", desabafou.