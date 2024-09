Fãs se unem para alugar casa de Davi Brito e são surpreendidos

Davi Brito comentou sobre surpresa com fãs - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O campeão do BBB 24, Davi Brito, resolveu dar um tratamento VIP para um grupo de fãs que fizeram um grande esforço para passar um dia ao lado do ídolo. Nesta quinta-feira (5), o baiano contou nas redes sociais que um grupo de admiradoras organizou uma vaquinha para alugar uma das casas dele em Salvador.

Leia Mais:

>>> Mãe de Davi surge abatida e lamenta por saúde: "Dias contados"

>>> Irmã de Davi Brito surpreende e reage à polêmica com Mani Rego

>>> Yasmin Brunet ironiza e cai na risada sobre fortuna de Davi

O ex-motorista de aplicativo, que faturou bastante com o BBB e investiu no ramo imobiliário, explicou como tudo aconteceu.

"Alguns meses atrás meus fãs, que lutaram por mim dentro do BBB, alguns deles [...] entraram em contato com o pessoal que trabalha comigo para poder ver a possibilidade de estar em uma das minhas casas. Eles fizeram uma vaquinha, pagaram suas passagens, compraram suas comidas e vieram para Salvador me ver, me visitar", contou.

Para recepcionar bem a galera, Davi preparou uma surpresa e apareceu na casa alugada pelas fãs com um café da manhã daqueles.

"É o mínimo que a gente pode fazer, receber eles. Apresentar um pouco de Salvador, ficar um tempo com eles e levar um café da manhã para eles", disse o baiano, que foi na companhia da mãe, Elisângela Brito.

Além do café da manhã, o ex-BBB ainda preparou um baita churrasco e distribuiu autógrafos.

Veja: