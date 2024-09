Yasmin Brunet ironiza e cai na risada sobre fortuna de Davi

- Foto: Reprodução | Youtube

Durante o programa 'De Frente com Blogueirinha', conhecido virtualmente por gerar polêmicas em entrevistas com celebridades no YouTube, Yasmin Brunet foi questionada sobre sua relação com o ex-BBB Davi Brito e ironizou a fortuna do baiano, avaliada em R$ 10 milhões, de acordo com ele.

“E o Davi, hein? Tá bem ele? Não se falaram mais?”, perguntou a Blogueirinha no programa que foi ao ar na segunda-feira, 2.“Não sei, não falo com ele”, respondeu Yasmin Brunet.



“Você não fez seus R$ 10 milhões rápido, não?”, questionou a Blogueirinha. “Não, como ele não”, respondeu Yasmin, que gargalhou com a apresentadora em seguida.

"Eu vi! Que bom né? Eu acho maravilhoso pra ele!", afirmou Yasmin. "Rápido né?", questionou Blogueirinha. "Com uma equipe grande, de 40 pessoas, era óbvio que ele ia fazer rápido né", ironizou a apresentadora. Na hora, as duas caíram na gargalhada, se divertindo com o assunto.