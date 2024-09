Irmã de Davi Brito surpreende e reage à polêmica com Mani Rego

Raquel Brito reagiu à polêmica de Mani Rego - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Raquel Brito surpreendeu com um comentário feito após a polêmica de Mani Rego, que abriu o jogo sobre o término com Davi Brito, logo depois do fim do BBB 24.

A infuenciadora compartilhou uma mensagem que foi entedida por muita gente como indireta à ex-cunhada. "Fofoca eu deixo para quem não faz as notas. A meta é ser melhor que ontem…", disparou a baiana, que colocou ao fundo o som da música nomeada como 'Fofoca'.

O comentário de Raquel Brito foi feito dias após Mani chorar ao recordar os ataques que enfrentou na internet desde que Davi entrou no reality show da Globo.

Ao Domingo Record, no final de semana, a empreendedora também criticou o fato de que o campeão do programa não a defendeu dos comentários negativos.

A mãe de Davi, Elisangêla, ameaçou a ex-nora de "contar a verdade" sobre o término do ex-casal e não poupou as críticas. "Eu vou falar. Eu tenho boca, aguardem", escreveu ela, em publicação.