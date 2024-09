Davi Brito revela "fórmula" para triplicar fortuna: "Essa é a visão"

Baiano contou que investiu o prêmio de R$ 2,92 milhões - Foto: Reprodução

Davi Brito revelou como conseguiu triplicar seu patrimônio apenas três meses após vencer o "BBB 24". Aos 22 anos, o baiano contou que investiu o prêmio de R$ 2,92 milhões, além de dois carros avaliados em cerca de R$ 700 mil, em imóveis para o mercado imobiliário.

"Pega a visão: o ramo imobiliário hoje em dia é o que dá mais dinheiro. Você compra um terreno de R$ 200 mil, coloca mais R$ 400 mil, constrói uma casa de alto padrão, vende por R$ 1,2 milhão. O cara chega com R$ 1 milhão e tu vende, em seis meses você ganhou R$ 400 mil", explicou Davi durante uma entrevista ao Link Podcast.

Ele ainda destacou a escalabilidade dessa estratégia: "Se você constrói 10 casas assim em seis meses, quanto você ganha? R$ 4 milhões de lucro. Então, essa é a visão."

Na semana passada, Davi afirmou em entrevista que seu patrimônio agora está em R$ 10 milhões. "Multipliquei em poucos meses com o mercado imobiliário. Compra, venda, reforma, aluguel, compra barato aqui, vende mais caro lá," compartilhou durante o "Domingo Record".

Além dos investimentos, Davi usou parte do dinheiro do prêmio para ajudar sua família: comprou uma casa para o pai, um apartamento para a mãe e deu um prédio para sua irmã Rachel "para ela pagar as contas e estabilizar a vida dela." Ele também adquiriu a casa da infância onde viveu com a família, dividindo-a em duas residências.

Davi revelou que pretende seguir carreira no mercado imobiliário, apesar de, durante o confinamento no "BBB 24", ter expressado o desejo de se tornar médico. Agora, ele está interessado em estudar administração e contabilidade.

"Não é que meu sonho de ser médico morreu, mas meus planos mudaram. Não vou abrir mão da faculdade, só vou cursar outra área," explicou. No reality show, ele também ganhou uma bolsa de estudos oferecida por Wanessa Camargo.