“Família de Davi Brito precisa de terapia", dispara Rosiane Pinheiro

Rosiane Pinheiro expôs a sua opinião sobre o ex-casal Davi Brito e Mani Reggo. Em entrevista à coluna Sabendo Com Vini, do Portal MASSA!, a ex-dançarina da Gang do Samba rasgou elogios à influenciadora digital, afirmando que ela conquistou o público, enquanto Davi perdeu força. Ela também pontuou que ele e sua família, incluindo dona Elisângela e Raquel Brito, precisam de terapia.

"Todo relacionamento tem duas histórias, mas chega um momento em que um cansa e o outro se fortalece. Mani ficou forte, ao ponto de vista de fora do programa", começou Rosiane Pinheiro.

Terapia urgente!

Em seguida, a ex-dançarina falou sobre a importância de prestar atenção nos sinais de que Davi não está bem emocionalmente e afirmou que ele e sua família precisam de acompanhamento psicológico.

Você olha para o rosto de Davi e às vezes percebe que ele está inchado de tanto chorar. Ele precisa de acompanhamento psicológico, está sozinho, mesmo tendo família. Eu, como Rosiane, acredito que, por mais que a família não goste, todos precisariam de terapia, cada um com um psicólogo diferente. Quem sai de um reality show sai com o emocional, espiritual e psicológico abalados Rosiane Pinheiro

Elogios a Mani Reggo

Por fim, a famosa não poupou elogios para Mani Reggo. "Ela é uma mulher especial, maravilhosa, as pessoas a acolheram. Hoje, ela é uma mulher reconhecida, mesmo sem ter participado do reality, mas estava lá presente com ele", finalizou