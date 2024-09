Mãe de Davi surge abatida e lamenta por saúde: "Dias contados"

A mãe de Davi, Elisangela Brito - Foto: Denisse Salazar | Ag. A TARDE

Na quarta-feira, 4, Elisangela Brito, mãe de Davi Brito, preocupou seus seguidores ao surgir com uma aparência entristecida nas redes sociais. Ela comentou estar com saudade de fazer vídeos ao vivo, mas afirmou que, no momento, não pode.

Elisangela explicou que está se sentindo abatida e tem vergonha de aparecer dessa forma devido a problemas de saúde. A mãe do campeão do BBB24 revelou que, após realizar alguns exames na terça-feira, 3, sentiu medo de morrer e deixar seus filhos.

"Será que os meus dias estão contados? Eu não tenho medo de morrer, tenho medo de deixar meus filhos, só penso neles: meus três tesouros", disse ela.

Leia mais:

>>> Irmã de Davi Brito surpreende e reage à polêmica com Mani Rego

>>> Yasmin Brunet ironiza e cai na risada sobre fortuna de Davi

Davi Brito revelou fortuna milionária

Davi Brito revelou como conseguiu triplicar seu patrimônio apenas três meses após vencer o "BBB 24". Aos 22 anos, o baiano contou que investiu o prêmio de R$ 2,92 milhões, além de dois carros avaliados em cerca de R$ 700 mil, em imóveis para o mercado imobiliário.

"Pega a visão: o ramo imobiliário hoje em dia é o que dá mais dinheiro. Você compra um terreno de R$ 200 mil, coloca mais R$ 400 mil, constrói uma casa de alto padrão, vende por R$ 1,2 milhão. O cara chega com R$ 1 milhão e tu vende, em seis meses você ganhou R$ 400 mil", explicou Davi durante uma entrevista ao Link Podcast.