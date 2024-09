Davi Brito abre o jogo sobre envolvimento com casa de apostas

Baiano fez um alerta aos seus seguidores - Foto: Reprodução | Instagram

Como muitos influenciadores digitais, Davi Brito também promove casas de apostas em suas redes sociais. Após ser criticado por vários seguidores no Instagram, o campeão do BBB 24, que é garoto propaganda da Arena Esportiva, decidiu se pronunciar e fez um alerta aos seus fãs.

O debate começou após a prisão de Deolane Bezerra, no âmbito da Operação Integration, que investiga o site Esportes da Sorte por lavagem de dinheiro por jogos ilegais.

"Eu publico casa de apostas, trabalho com um grupo esportivo. Só que a gente tem que entender que jogo, a gente perde e ganha. A gente não vai só ganhar, porque é jogo. Estamos propícios a perder e a ganhar. Nosso trabalho não é incentivar as pessoas a perderem dinheiro”, explicou Davi.

Davi falou mais: “A gente deixa o link lá e fala: jogue com responsabilidade. Dita as regras: menor de 18 anos não pode. É um jogo de entretenimento, para você brincar, se divertir. E não para você estar apostando seu dinheiro que você tem o seu compromisso mensal”, completou.

O baiano também reforçou o alerta aos seus seguidores, destacando que o jogo deve ser levado a sério: “Não pega aquele dinheiro suado que você ganhou no mês para ficar apostando. Jogo é entretenimento, você pode ganhar ou perder. Nosso papel aqui é fazer com que vocês joguem, sim, porque a gente divulga a plataforma”, enfatizou.

Por fim, Davi reforçou que as apostas devem ser vistas como diversão e que é crucial jogar com responsabilidade: “Mas sabendo que tem que jogar com responsabilidade e sabendo que você pode ganhar e perder. Estou trazendo essa reflexão aqui, porque a transparência é o essencial de tudo. Divulgo, sim, mas jogue com responsabilidade”, concluiu.