Davi Brito se envolve em nova polêmica e alerta seus fãs: “Cuidado”

Campeão do BBB 24 falou para as pessoas terem cuidado - Foto: Reprodução | TV Globo

Davi Brito se envolveu em uma nova polêmica nas redes sociais e fez um alerta para os seus fãs em seu Instagram nesse domingo, 8. O campeão do BBB 24 falou para as pessoas terem cuidado com páginas de fofocas que, segundo o ex-BBB, estão propagando fake news sobre ele.



“Aos meus fãs, quero deixar um alerta pra vocês para terem cuidado com as páginas de ‘fãs’ que vocês seguem e que se utilizam da minha imagem para propagar fake news, informações equivocadas e até divulgar plataformas de jogos que eu não conheço a procedência”, disparou Davi.

No texto, ele ressaltou que a única empresa que confia e recomenda é a Arena Esportiva, da qual ele é garoto propaganda. “Tenham cuidado com as páginas que vocês acompanham achando que sou eu, a minha página oficial é essa, é a única que tenho”, finalizou.

Veja a publicação: