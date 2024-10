Davi Brito sofre perda na Justiça e se complica em caso de violência doméstica

O campeão do Big Brother Brasil 24, Davi Brito - Foto: Reprodução | Rede Globo

O campeão do Big Brother Brasil 24, Davi Brito, sofreu uma baixa no processo judicial movido contra ele. O baiano teve seu pedido de habeas corpus negado no processo criminal em que é acusado de violência doméstica e psicológica contra sua ex-namorada, Tamires Assis, dançarina do Boi Garantido. De acordo com a denúncia, Davi teria ameaçado Tamires com uma arma durante uma videochamada.

A decisão, divulgada pelo colunista Erlan Bastos, do EM OFF, foi tomada pelo 5º Juizado Especializado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, em Manaus. As medidas protetivas impostas anteriormente foram mantidas, impedindo Davi de se aproximar ou contatar a vítima, estabelecendo uma distância mínima de 300 metros entre os dois, além da suspensão de seu porte de armas.

>>> Prêmio do BBB? Valor cobrado por Mani Rego contra Davi Brito é exposto

>>> Mani Rego ficará com prêmios de Davi Brito no BBB? Advogado faz revelação

>>> Davi Brito reage após processo de Mani Rego: "Vem pra atrapalhar"

O habeas corpus era uma tentativa de derrubar essas medidas, que fazem parte do processo em andamento contra o ex-BBB.

Davi argumentou que as acusações eram falsas e que suas ações durante o relacionamento foram mal interpretadas, sendo gestos de cuidado. Ele também afirmou que não tem mais contato com Tamires desde julho de 2024 e que as medidas judiciais estavam prejudicando sua imagem pública e carreira profissional.

Apesar de sua defesa, a Justiça considerou as acusações de Tamires graves, especialmente a ameaça com arma de fogo. Além disso, a decisão destacou que, mesmo após o término do relacionamento, Davi teria incitado ataques indiretos contra ela por meio de redes sociais.