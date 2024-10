Prêmio do BBB? Valor cobrado por Mani Rego contra Davi Brito é exposto

Mani Rego pede indenização a Davi - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Mani Rego está pedindo na Justiça o reconhecimento de união estável com Davi Brito e tem cobrado uma indenização do campeão do BBB 24. A empresária abriu a ação no dia 26 de agosto, no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, mais precisamente na 7ª vara da Família de Salvador.

De acordo com informações do Portal Leo Dias, a baiana solicita no processo uma indenização com valor superior a R$ 450 mil. Mani deseja os direitos de quando eles ainda eram um casal.

Depois de reconhecido o pedido de união estável, o mesmo processo pede também para extinguir o vínculo dos dois, já que não estão mais juntos, segundo a publicação. O término ocorreu após a final do BBB 24.

Mani Rego chegou a falar em entrevista à Record que não teve acesso a nenhum valor ou prêmio que Davi Brito ganhou no Big Brother Brasil, quando ele foi consagrado campeão. Durante todo o reality, o baiano chegou a fazer declarações de amor à influenciadora.