Davi Brito se revolta, rebate Mani Rego e nega união estável

Davi Brito decidiu rebater Mani Rego na Justiça, após a empresária entrar com pedido de reconhecimento de união estável. O ex-motorista por aplicativo negou que teria vivido com a baiana.

Segundo informações do colunista Alessandro Lo Bianco, o campeão do BBB apresentou as suas alegações para contestar os pedidos feitos pela ex e garantiu que não morava com Mani.

Em sua defesa, Davi garantiu que alternava os dias em sua casa e na casa dela, algo comum entre namorados. Ele anexou comprovantes de contas de consumo da sua residência, mesmo endereço utilizado para inscrição no BBB 24.

Os advogados do milionário destacou também que, durante o tempo que estiveram juntos, a relação contou com vários afastamentos, o que diminui as chances de reconhecimento da união.

Em relação ao seu patrimônio, Davi alegou que toda conquista foi fruto do seu esforço pessoal, desde a inscrição para o programa quanto sua trajetória.