Raquel Brito faz revelação inédita sobre estado de saúde: "Dor fora do normal"

Raquel Brito revelou o seu novo de saúde, nesta quarta-feira, 16, e lembrou do momento em que enfrentou problema de saúde durante uma prova em A Fazenda 16.

No Hoje em Dia, a influenciadora lembrou de quando sentiu dor no peito durante a dinâmica. Raquel foi às pressas para hospital e, após exame, acabou desclassificada do reality.

“Eu estou melhor, muito melhor. Eu dou susto até em mim mesma (risos). Naquele momento, que deu aquela dor intensa, foi fora do normal… Pra mim, eu ia ficar ali, ia morrer ali no campo de prova”, declarou a famosa.

A irmã de Davi Brito, cabe lembrar, foi diagnosticada com miocardite aguda, uma inflamação no coração. “Tudo que eu pedi a Deus era para me tirar dali. Mas estou muito melhor”, finalizou Raquel.