Após problema de Raquel Brito, especialista dá dicas de depilação íntima

A matriarca da família Brito falou que a irritação na pele da filha foi causada pela depilação

Raquel Brito foi desclassificada de A Fazenda 16, mas a coceira íntima que a ex-peoa apresentou no reality segue rendendo comentários. Dessa vez, quem falou sobre o assunto foi a mãe da ex-peoa, Elisângela Brito. A matriarca da família Brito falou que a irritação na pele da filha foi causada pela depilação.

“Tem mulher que, ao se depilar, tem [a coceira], até pelo crescimento dos pelos. Então, Raquel tem essa dificuldade, mas nada de doença”, afirmou em entrevista ao programa Domingo Espetacular, da Record, nesse domingo, 13.

A fala de Elisângela acendeu um sinal de alerta sobre os cuidados ao se fazer depilação. Ao Portal A TARDE, a ginecologista Tina Batalha ressaltou que o método escolhido para retirar os pelos vai depender da sensibilidade da pele da pessoa. “Tem que avaliar cada caso individualmente. O que eu posso afirmar é que a depilação com lâmina de barbear vai fazer um atrito tirando a camada superficial e muitas vezes fazendo pequenas fissuras na pele”, disse.

“A pele tem bactéria e é muito comum a pessoa ter uma reação inflamatória e as bactérias e fungos existentes no próprio tecido infeccionar e fazer pequenos pontinhos de pus, que são as irritações maiores que cada um tem na genitália. Além dessa coceira, isso acaba se transformando também em pontos de hiperpigmentação, que é um escurecimento pelo processo inflamatório”, explicou a profissional.

Já em relação à depilação com cera, a ginecologista pontuou que ela vai fazer uma retirada pela raiz e tem um ponto negativo, que é o aumento da flacidez e do escurecimento, se for a cera quente. “Essas são maneiras de depilar que vão dar mais alteração”, destacou.

Para não dar alteração na pele da pessoa, as melhores indicações, segundo Tina Batalha, são a depilação a laser ou luz pulsada, “porque o raio laser não vai danificar a pele, vai passar direto e vai atingir o folículo piloso”.

“Ou então as máquinas de depilação que não arrancam pela raiz. A gente tem máquinas que arrancam e tem outras que só aparam o pelo. Ela vai cortar bem curtinho o pelo sem machucar a pele, sem dar danos para o tecido. São as duas maneiras que a gente indica para ter menos efeito colateral”, recomendou.

O que fazer para evitar coceiras

Tina Batalha também deu dicas de como fazer uma depilação e evitar coceiras em seguida. “Pode aplicar uma compressa gelada, vai acalmar a pele. Usar cremes calmantes e hidratantes. Existem alguns cremes naturais, a base de aloe vera, que acalma o tecido e aí vai diminuir esse processo inflamatório mais rápido. É importante evitar roupas mais justas, usar peças mais leves para a pele transpirar melhor. Se a depilação for feita com cera é bom usar esfoliante íntimo, pelo menos duas vezes por semana, para diminuir a incidência daqueles pelos encravados”, aconselhou.

Ela enfatizou que algumas lâminas de barbear possuem um fluido lubrificante que já ajuda no processo: “Mas é óbvio que o ideal é utilizar em conjunto com um creme. Isso vai ajudar a não ter tanto atrito. A melhor lâmina é aquela que está limpa, que não é contaminada e cega”. Mas a profissional ressaltou que a lâmina de barbear aumenta o risco de pelo encravado e de ferimentos na pele, resultando em infecções e foliculites.

Inclusive essa abertura na pele pode aumentar a possibilidade de contrair ISTs [Infecções Sexualmente Transmissíveis], porque é um caminho aberto ali. Tina Batalha - ginecologista

Riscos com cera quente e laser



De acordo com a ginecologista, com cera quente, o risco mais comum é ter pelos encravados e queimadura, se por acaso a cera estiver muito quente. “Com laser, tem que fazer no lugar que seja de indicação, porque se colocar uma potência muito alta, além de danificar o folículo piloso, pode fazer manchas hipocrômicas na pele, que são manchas difíceis de fazer tratamento para regenerar”, finalizou.