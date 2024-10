Raquel Brito dá detalhes de tratamento: “Remédios fortíssimos”

Baiana foi desclassificada de A Fazenda 16 após passar mal - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Raquel Brito usou o seu perfil oficial no Instagram na manhã deste domingo, 13, para dar detalhes do seu tratamento após ser diagnosticada com miocardite aguda. A baiana, que já está em casa, foi desclassificada de A Fazenda 16 após passar mal durante uma prova e precisar ser internada.

Ela relatou, por meio dos stories, o que passou na última semana. “Hoje faz uma semana que eu passei mal, uma semana que meu coração me deu um quase ‘de arrasta pra cima’. Mas Deus sabe de todas as coisas. Estou com dor no coração ainda, mas confiando naquele homem de lá de cima que nunca me deixa só. E ele sabe o motivo de tudo isso. Agora o que importa é cuidar de mim”, falou.

Raquel também falou como estão sendo esses cuidados, após passar alguns dias internada. “Estou parecendo aquelas crianças que estão testando ainda. Estou comendo as coisas. [...] Ontem mesmo eu comi e minha pressão subiu como nunca tinha subido na vida”, revelou.

Além disso, a ex-peoa também disse que, mesmo tomando remédios fortes para o coração, já apresenta sinais de melhora. “Hoje faz uma semana e é o primeiro dia que eu estou sem sentir nada. Estou à base de remédios fortíssimos, mas ainda com algum cansaço”, finalizou.