Raquel quebra o silêncio após desclassificação de A Fazenda: “Abalada”

Ex-peoa foi diagnosticada com miocardite aguda - Foto: Reprodução | TV Record

Raquel Brito falou pela primeira vez sobre a sua desclassificação de A Fazenda 16 após passar mal durante a Prova de Fogo. A ex-peoa foi diagnosticada com miocardite aguda e precisou ficar internada para tratar a doença.

“Eu estou abaladíssima com isso, abaladíssima mesmo. Eu estou até agora sem entender o que está acontecendo comigo”, disse Raquel em entrevista ao Domingo Espetacular. “Estava ótima, sem dor, normal e comecei a sentir muita falta de ar, dor no peito, dor de cabeça, dor no corpo e a sensação que eu tinha era de que eu ia morrer ali no campo de prova”, continuou.

A baiana disse que enquanto era levada ao hospital chegou a apagar várias vezes e precisou ser reanimada. “Quando eu vi a médica tentando me reanimar ali, eu disse: ‘Vou morrer, me ajuda, estou morrendo’. E ela [médica] pedindo para acelerar a ambulância: ‘Corre porque Raquel está tendo espasmos’. Eu só conseguia ouvir isso. Apagava e acordava com aquela dor forte. Me deram remédio embaixo da língua, mas eu não conseguia reagir, parecia que não estava fazendo efeito”, relatou.

A influenciadora afirmou que, apesar de ter passado mal na prova, antes estava normal. “Entrei bem no programa, estava bem todos os dias. Fazia atividade, ia para a academia, cuidava dos animais, participei de provas, tudo normal”, disse.

Por fim, ela lamentou ter saído do reality e garantiu ter sido muito feliz dentro da casa, mas precisa cuidar da saúde. “Fui muito feliz dentro da casa, foram momentos incríveis, experiências incríveis e viver ali para mim foi um sonho. Todos os dias eu vivia intensamente. Agora preciso cuidar de mim. Vou deixar esse sono um pouquinho de lado e focar na minha saúde que é o que mais importa para mim nesse momento”, finalizou.