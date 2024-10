Raquel Brito passa mal novamente e desabafa: “Sem sorte”

Influenciadora digital foi diagnosticada com miocardite aguda - Foto: Reprodução | Play Plus

Raquel Brito passou mal mais uma vez na manhã desta segunda-feira, 14, enquanto passeava em um shopping da capital paulista. A influenciadora digital foi diagnosticada com miocardite aguda recentemente, ocasionando na sua desclassificação em A Fazenda 16.

A jovem estava com a mãe, Elisângela Brito, quando tudo aconteceu. “Espero que vocês estejam muito bem, espero que tudo esteja bem na sua vida, pois comigo aqui acho que estou sem sorte”, iniciou a ex-peoa.

Ela continuou: “Minha sorte é que o shopping estava vazio. [Foi] uma sensação de desmaio, parecendo que eu ia cair. Foi Deus que eu estava com mainha e estava com a seguidora que me encontrou aqui no hotel.

Em seguida, a baiana deu mais detalhes. “A gente foi no shopping, do nada eu passei mal, e desse do nada eu louvo a Deus que o shopping tem ambulatório. Eles me pegaram, me deram remédio pra eu me estabilizar novamente”, finalizou.

